قبل مواجهة ليفربول.. تشيلسي يُصعق بالتعادل مع برايتون في +90

صُعق تشيلسي بتعادل قاتل أمام فريق برايتون بهدف لكل منهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل روميلو لوكاكو هدف تشيلسي الوحيد في المباراة قبل أن يخطف داني ويلباك التعادل في +90، قبل المواجهة بين البلوز وليفربول المرتقبة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 20 مباراة لكل منهما، بينما ليفربول في المركز الثالث بـ 41 نقطة من 19 مباراة.

وبدأت المباراة هادئة بين الفريقين في العشر دقائق الأولى من اللقاء مع انحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة.

وكاد تشيلسي أن يباغت برايتون في الدقيقة العاشرة بعد كرة عرضية من ركلة حرة نفذها ريس جيمس ولكن أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 18 سدد سيزار أزبليكويتا تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن وردت بسلام على دفاع برايتون.

ورد برايتون سريعا بتسديدة من مارك كوكوريلا ولكن مرت بعيدة عن مرمى البلوز.

وأجرى تشيلسي تبديلا مبكرا في الدقيقة 27 بخروج ريس جيمس مدافع الفريق بسبب الإصابة ونزول ماركوس ألونسو بدلا منه.

ونجح روميلو لوكاكو في الدقيقة 28 من تسجيل الهدف الأول بكرة رأسية رائعة استقبلها من عرضية ميسون ماونت.

وكاد أدم لالانا أن يسجل التعادل سريعا في الدقيقة 38 بتسديدة قوية ولكن تصدى لها إدوارد ميندي ببراعة.

وشهد الشوط الثاني تكافؤ ملحوظ بين الفريقين في ظل بحث برايتون عن التعادل وتشيلسي عن تعزيز التقدم.

وسدد أليكسيس إليستير لاعب برايتون تسديدة رائعة ولكن تصدى لها ميندي ببراعة ليمنع التعادل في الدقيقة 52.

وبعد أقل من دقيقتين واصل ميندي تألقه بالتصدي لتسديدة قوية من ليفيس بيسوما.

وحاول ماونت تعزيز تقدم تشيلسي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 79 ولكن منعها أحد المدافعين قبل وصولها إلى المرمى.

ونجح لوكاكو بمهارة رائعة داخل منطقة الجزاء من تجاوز مدافعي برايتون في الدقيقة 85 قبل أن يشتت جويل فيلتمان الكرة.

وفي الوقت القاتل والدقيقة 91 من أربع دقائق محتسبة للوقت بدل من الضائع نجح كوكوريلا في إرسالة عرضية متقنة حولها داني ويلباك برأسية رائعة على يمين ميندي داخل الشباك معلنا التعادل.

ويستضيف تشيلسي فريق ليفربول مساء الأحد ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بينما يحل برايتون ضيفا على إيفرتون في نفس اليوم، ورفع برايتون رصيده إلى 24 في المركز العاشر من 18 مباراة خاضهم الفريق.