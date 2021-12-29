أمم إفريقيا - مانشستر يونايتد يؤخر انضمام بايلي لـ كوت ديفوار

قرر مانشستر يونايتد إعادة استدعاء لاعبه الإيفواري إريك بايلي مجددا قبل انطلاق أمم إفريقيا.

ووافق مانشستر يونايتد على رحيل لاعبه بشكل مبكر في وقت سابق للانضمام لمنتخب كوت ديفوار في أمم إفريقيا.

بعد إعلان إصابة فيكتور ليندلوف بفيروس كورونا، قرر مانشستر يونايتد استعادة لاعبه من جديد.

ويلعب مانشستر يونايتد مع بيرنلي الخميس المقبل ثم ولفرهامبتون 3 يناير المقبل في الدوري الإنجليزي قبل رحيل اللاعب إلى الكاميرون.

وشارك بايلي في 6 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

ويعد ابن الـ27 عاما أحد الركائز الأساسية في منتخب كوت ديفوار.

ويلعب منتخب كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الجزائر و سيراليون وغينيا الإستوائية.