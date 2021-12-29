أرسنال يعلن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 12:56

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي إصابة مدربه مايكل أرتيتا بفيروس كورونا.

ولن يتواجد المدرب الإسباني على مقاعد بدلاء فريقه في أول مباريات العام الجديد أمام مانشستر سيتي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها مدرب أرسنال بالفيروس.

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ويلعب أرسنال أمام مانشستر سيتي على ملعب الإمارات في أول أيام عام 2022.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة قبل مواجهة برينتفورد اليوم الأربعاء، بينما يتواجد أرسنال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وأعلن أرسنال في وقت سابق إصابة رباعي الفريق كالوم تشامبرز وتاكهيري تومياسو وميتلاند نايلز وسيدريك سواريس بفيروس كورونا.

وتأجلت 16 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا مع تأجيل آخر لمباراة توتنام أمام بيرنلي بسبب سوء الأحوال الجوية.

مايكل أرتيتا الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي
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