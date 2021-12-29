منافس مصر - مهاجم نيجيريا في أزمة قبل أمم إفريقيا.. وتهديد باللجوء لـ فيفا

هدد الاتحاد النيجيري لكرة القدم نادي واتفورد باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حالة عدم السماح لإيمانويل دينيس مهاجم النسور الخضراء بالانضمام للفريق قبل بطولة أمم إفريقيا.

المهاجم المتألق مع واتفورد سجل 8 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة، ووفقا للأرقام هو أفضل لاعبي النادي هذا الموسم حتى الآن.

بدأت الأزمة بتصريحات كلاوديو رانييري المدير الفني لواتفورد مساء الثلاثاء حين قال "لست متأكدا من أنني سأفتقد دينيس الآن، لا أعرف ما إذا كان سيذهب للمشاركة في أمم إفريقيا أم لا. دعونا نفكر هذا الأسبوع وبعد ذلك سأخبركم".

وأضاف "المنتخبات الوطنية لديها وقت محدد لإرسال الاستدعاء للاعبيها، إنهم لا يحترمون الأيام المحددة لذلك".

وتابع "أعلم أن البريد الالكتروني وصل متأخرا".

وواصل "إذا لم يرسل اتحاد الكرة الاستدعاء قبل الوقت المحدد وأرسله بعد ذلك، يمكننا الاختيار بين إرسال اللاعب أو رفض الاستدعاء".

من المتوقع أن يلعب دينيس مباراته الأخيرة مع واتفورد يوم 1 يناير ضد توتنام قبل الانضمام لمعسكر النسور.

ورد مسؤول بالاتحاد النيجيري لكرة القدم على تصريحات رانييري قائلا: "نعم هناك موعد لإرسال الاستدعاء الدولي للاعبين، وهذا يعتمد على مواعيد الأجندة الدولية".

وأردف في تصريحات لموقع Allnigeriasoccer "إذا كان اللاعب سيخوض مباراة واحدة يمكننا إرسال الاستدعاء قبل يومين من نافذة الخمسة أيام، أما بالنسبة للبطولات المجمعة فنرسل الاستدعاء قبل عشرة أيام من انطلاق البطولة".

وشدد "كلاوديو رانييري لن يجرب أن يحرم دينيس من الانضمام لمنتخب نيجيريا، سيتعامل الاتحاد الدولي معه في هذه الحالة".

واستطرد "حتى لو أخبرنا واتفورد برغبتنا في ضم اللاعب قبل يوم واحد من انطلاق البطولة فليس لديهم الحق في منعه من الانضمام للمنتخب".

وأتم تصريحاته قائلا "دع رانييري لا يطلق سراح دينيس وسيرى ما سيحدث له".

وتتواجد نيجيريا في مجموعة واحدة مع مصر والسودان وغينيا بيساو، وتبدأ مبارياتها بنهائي مبكر ضد الفراعنة يوم 11 يناير.

يواجه المنتخب النيجيري أزمة هجومية أخرى قبل كأس الأمم الأفريقية، في ظل التقارير التي توضح أن نادي نابولي يرغب في الاحتفاظ بلاعبه فيكتور أوسيمين ومنعه من الذهاب للبطولة بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

فيما تم استبعاد بول أونواتشو مهاجم جينك من قائمة النسور الخضراء بسبب للإصابة.

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