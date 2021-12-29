تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح يجري عملية الإحماء - ليفربول × أستون فيلا

مباراة للنسيان، هكذا ستكون مواجهة ليستر سيتي بالنسبة لمحمد صلاح مهاجم ليفربول، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 20 من المسابقة والتي انتهت بخسارة الريدز 0-1 وأهدر ركلة جزاء حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ليستر حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان المدافع جويل ماتيب، فوصل متوسط تقييمه لـ6.8 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف عند الرقم 15 في الدوري في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

بشكل عام سجل صلاح هذا الموسم 22 هدفا خلال 25 مباراة، 15 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 226 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 146 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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