منافس الأهلي - مدرب الهلال: أعد الجميع بتقديم شيء مختلف.. وأتمنى حل مشكلتنا مع كاف

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 10:17

كتب : محمد عبد العظيم

الهلال السوداني

شدد جواو موتا المدير الفني لنادي الهلال السوداني أن فريقه سيقاتل خلال دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لتحقيق أفضل نتائج ممكنة أمام فرق قوية في القارة مشيرا إلى أن ناديه ليس ضمن المرشحين للفوز باللقب.

وأوقعت القرعة الهلال السوداني في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الأهلي وصنداونز والمريخ.(طالع مواعيد مباريات المجموعة)

وقال جواو موتا في تصريحات لـ FilGoal.com: "أنظر الى المجموعات بعيون إيجابية، أحب المباريات الكبيرة والخصوم الكبار. أعرف فريقي جيدا وما يمكن تقديمه جيدا في هذه البطولة".

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وأضاف "سنلعب ضد فريقين مرشحين للقب وأيضا أمام المريخ منافسنا المباشر محليا، ليس أمامنا إلا العمل فقط وهدفنا واضح وهو التأهل للدور القادم".

واصل "مواجهة المريخ في المجموعة صعبة للغاية، الأجواء في هذه المباريات تكون مشحونة والجميع متحفز فهو ديربي السودان ومباراة كلاسيكية لها طابع خاص، علينا أن نتحلى فيها بالقوة لتحقيق الفوز لأن بالطبع الجماهير حينها ستنام سعيدة".

واستكمل "أعرف الاهلي جيدا فهو ناد صاحب تاريخ كبير وخبرات كثيرة ومن الكبار في القارة. موسيماني مدرب كبير وفاز باللقب مع الاهلي ومع صنداونز الذي يقدم أداء جيدا خلال السنوات الماضية".

واستطرد "سيكون أمر صعب اللعب خارج أرضنا كل المباريات، أتمنى أن تحل هذه المشكلة مع الاتحاد الإفريقي وأن نلعب مبارياتنا داخل ملعبنا ووسط جماهيرنا ولكننا سنقاتل من أجلهم في اي ملعب".

وأتم "لا أرى فريقي ضمن المرشحين للفوز باللقب لأن هناك الكثير من الفرق التي لديها القدرة والخبرة للفوز به لكن أعدكم بأننا سنقدم شئ مختلف".

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