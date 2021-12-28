دوري أبطال إفريقيا - موعد مباريات الأهلي في دور المجموعات

ينطلق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022 في فبراير المقبل بمشاركة 16 فريقا.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى بجانب فرق صن دوانز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والمريخ السوداني.

ويدافع الأهلي عن لقبه في البطولة التي فاز بها في الموسمين الماضيين.

وجاء موعد مباريات الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الجولة الأولى

الأهلي ضد المريخ السوداني أحد يومي 11 أو 12 فبراير (المباراة ستؤجل على الأرجح بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية)

الجولة الثانية

الهلال السوداني ضد الأهلي أحد يومي 18 أو 19 فبراير

الجولة الثالثة

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أحد يومي 25 أو 26 فبراير

الجولة الرابعة

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي أحد يومي 11 أو 12 مارس

الجولة الخامسة

المريخ السوداني ضد الأهلي أحد يومي 18 أو 19 مارس

الجولة السادسة

الأهلي ضد الهلال السوداني أحد يومي 1 أو 2 إبريل