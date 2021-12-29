شمايكل يتحدث عن كيفية تصديه لركلة جزاء صلاح

كشف كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي عن كيفية تصديه لركلة الجزاء التي سددها محمد صلاح.

وفاز ليستر سيتي على ليفربول في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تصدي كاسبر شمايكل لركلة جزاء في الشوط الأول سددها محمد صلاح.

وقال شمايكل في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "لقد كان فوزا مهما للغاية، في مباراة مانشستر سيتي قدما شوطا ثانيا رائعا وأن نلعب بذلك الاداء اليوم على الرغم من الإرهاق فهذا يضيف إلى رصيدنا".

وتابع "نحن نريد أن نهاجم ونستحوز ولكن في بعض الأوقات أمام فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول يجب أن تدافع وتلعب على الهجمة المرتدة".

وأضاف "الفوز كان ممتعا للغاية، يجب علينا أن نرتاح ونمضي قدما لكي نحافظ على الاستمرارية التي لم نجدها حتى الآن، لقد حالفنا الحظ اليوم".

وأجاب شمايكل عن سؤاله عما إذا كان قد درس محمد صلاح ليتصدى لركلة الجزاء قائلا: "لا لم أدرسه تماما، كان لدي إحساس وذهبت معه، آخر ركلة جزاء تصديت لها هنا على ملعبنا تم تسجيلها بعد التصدي، أنت بحاجة إلى هذا القدر من الحظ في بعض الأحيان والذي لم يكن لدينا ضد سيتي وكان معنا اليوم".

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ 25 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة الـ 41 في المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.