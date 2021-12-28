مصدر من كاف لـ في الجول: المريخ لم يخطرنا بخوض مبارياته في إثيوبيا.. سنفتش ملعبه في يناير

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 15:46

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

شدد مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن نادي المريخ السوداني لم يخطر الاتحاد بخوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا في إثيوبيا.

واستبعد كاف 6 ملاعب من استضافة مباريات دوري الأبطال منها ملعبي المريخ والهلال السودانيين بسبب عدم استيفاء شروط إقامة لقاءات البطولة القارية.

وصرح عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ بأن الفريق سيخوض مبارياته في إثيوبيا. (التفاصيل)

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لكن مصدرا في كاف قال لـFilGoal.com:"المريخ لم يخطرنا أنه سيلعب في إثيوبيا".

وأضاف "المريخ والهلال طلبا من كاف إعادة النظر في قرار استبعاد ملعبيهما، سندرج الاستادين ضمن الملاعب التي ستخضع للتفتيش في يناير المقبل".

واستمر "زيارة يناير ستكون حاسمة. أندية الجزائر طلبت أيضا إعادة النظر في قرار استبعاد ملاعبها".

ووقع المريخ والهلال في المجموعة الأولى لدوري الأبطال مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والأهلي حامل اللقب.

وكشف الهلال لـFilGoal.com أنه سيخوض مبارياته في السودان.

وينطلق دور المجموعات في فبراير المقبل وفي الجولة الأولى سيحل المريخ والهلال ضيفين على الأهلي وصنداونز على الترتيب.

المريخ الهلال دوري أبطال إفريقيا
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