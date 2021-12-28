المريخ السوداني لـ في الجول: ما حدث ليس عادلا.. وسنلعب في إثيوبيا

قال عادل أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ للشؤون الرياضية، عن اعتراض ناديه على أمرين في قرعة دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث أبو جريشة لمراسل FilGoal.com في قرعة البطولة: "لا يمكن أن يكون ممثلا لفريق هو من يسحب القرعة".

ويقصد أبو جريشة سحب بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لقرعة دوري أبطال إفريقيا.

وأكمل "كذلك من غير العادل وقوع فريقين من نفس البلد في نفس المجموعة".

ووقع الأهلي حامل اللقب والبطل التاريخي للمسابقة في المجموعة الأولى، التي تضم فريق بيتسو موسيماني السابق صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال والمريخ السودانيين.

وعن الملعب الذي سيلعب فيه الفريق مبارياته، بعد منع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لعب المباريات على ملعب المريخ لعدم مطابقته المواصفات قال أبو جريشة: "اتفقنا على اللعب في إثيوبيا".

وفاز الأهلي على المريخ 3-0 في القاهرة، وتعادل معه 2-2 في السودان خلال دور المجموعات في الموسم الماضي.