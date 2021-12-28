لا جديد يذكر.. كافاني يهدي مانشستر يونايتد نقطة أمام نيوكاسل

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

كافاني مانشستر يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل بهدف لكل فريق في ختام مباريات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم آلان سانت ماكسيم لنيوكاسل في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل إدينسون كافاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 70.

التشكيل

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عاد رافائيل فاران لتشكيل مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي بسبب الإصابة.

وقرر رانجنيك إقحام ماسون جرينوود في مكان جادون سانشو.

أحداث المباراة

بدأ نيوكاسل المباراة بقوة ليسجل سانت ماكسيم الهدف الأول بعد تمريرة خاطئة من فاران قطعها لونجستاف ليراوغ ماجواير ويسدد على يسار ديفيد دي خيا.

تواصل ضغط نيوكاسل بعد ذلك ليسدد جولينتون بقوة من خارج منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم.

وعاد نيوكاسل ليسجل الهدف الثاني عن طريق كالوم ويلسون بعد مراوغات من سانت ماكسيم وتمريرة إلى المهاجم الإنجليزي الذي سدد تسديدة أرضية سكنت شباك دي خيا قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

أولى فرص مانشستر يونايتد جاءت مع الدقيقة 40 بعد تنفيذ مخادع للضربة الحرة من برونو فيرنانديز إلى جرينوود ولكن مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل ينقذ مرماه من هدف مؤكد.

ومرر رونالدو بعدها إلى برونو فيرنانديز الذي سدد قوة وتصدى لها دوبرافكا قبل أن يرفع حكم الراية التسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة غادر كالوم ويلسون المباراة بسبب الإصابة ليشارك جاكوب ميرفي.

وتدخل رالف رانجنيك بين شوطي المباراة بدخول جادون سانشو وإدينسون كافاني في مكان فريد وماسون جرينوود.

ديفيد دي خيا تألق بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني لينقذ تسديدة سانت ماكسيم من داخل الست ياردات.

سيطر مانشستر يونايتد بعدها على مجريات المباراة وسدد راشفورد من خارج منطقة الجزاء وتألق أمامها دوبرافكا قبل أن يسدد رونالدو بجوار القائم.

رد سانت ماكسيم بعدها بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 66 تصدى لها دي خيا.

وتلقى بعدها برونو فيرنانديز بطاقة صفراء للاعتراض سيغيب بسببها عن مواجهة بيرنلي بسبب تراكم البطاقات.

هدف تعادل مانشستر يونايتد جاء في الدقيقة 70 بعد عرضية من دالوت سددها كافاني واصطدمت بالدفاع ثم عادت له مرة أخرى ليسكنها الشباك.

سانت ماكسيم أفضل لاعبي نيوكاسل هدد مرمى مانشستر من جديد بتسديدة قوية تصدى لها دي خيا.

وكاد كافاني أن يسجل ثاني أهداف المباراة بعد عرضية من سانشو ولكن جمال لاسيلس تألق ليمنع دخول الكرة للمرمى.

حاول مانشستر يونايتد أن يسجل الهدف الثاني بعد ذلك وسط سواء واضح في الجانب الهجومي وقرارات اللاعبين، وكاد أن يخطف نيوكاسل النقاط الثلاث بعد تسديدة قوية من ميرفي اصطدمت بالقائم في الدقيقة 87 لترتد إلى ألميرون الذي سدد بقوة وتألق أمامها دي خيا.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 28 في المركز السابع، ووصل رصيد نيوكاسل للنقطة 11 في المركز قبل الأخير.

مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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