انتهت في إنجلترا - نيوكاسل (1) - (1) مانشستر يونايتد
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 21:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد في ختام مباريات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق87: تسديدة قوية من جاكوب ميرفي تصطدم بالقائم وترتد إلى ألميرون الذي سدد بقوة وتعملق أمامها دي خيا
ق74: عرضية من تيليس لكافاني داخل منطقة الجزاء، تسديدة من الأورجوياني ولاسيلس يخرجها من على خط المرمى
ق72: تسديدة قوية من سانت ماكسيم من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دي خيا
ق70: جووووووووووول التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق إديسنون كافاني
ق66: تسديدة من سانت ماكسيم ودي خيا يتصدى
ق55: عرضية من سانشو وتسديدة ضعيفة من كافاني بجوار القائم
ق52: تسديدة من رونالدو بجوار القائم
ق49: تسديدة بعيدة قوية من راشفورد ودوبرافكا يتألق
ق47: دي خيا يتألق وينقذ هدفا مؤكدا بعد تسديدة سانت ماكسيم من داخل الست ياردات
ق46: دخول سانشو وكافاني وخروج جرينوود وفريد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق49: خروج ويلسون بسبب الإصابة ودخول جاكوب ميرفي
ق42: تمريرة رائعة من رونالدو إلى برونو الذي يسدد وينقذها دوبرافكا
ق40: أولى الفرص الخطيرة لمانشستر يونايتد بعد تنفيذ مخادع للضربة الحرة من برونو فيرنانديز إلى جرينوود ولكن مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل ينقذ مرماه من هدف مؤكد
ق36: مراوغات من سانت ماكسيم وتمريرة إلى ويلسون الذي سجل الهدف الثاني ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
ق12: تسديدة بعيدة المدة من جولينتون بجوار القائم
ق7: جوووووول أول لنيوكاسل عن طريق سانت ماكسيم بعد مراوغة هاري ماجواير وتسديدة على يسار دي خيا
انطلاق المباراة