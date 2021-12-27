انتهت في إنجلترا - نيوكاسل (1) - (1) مانشستر يونايتد

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 21:29

كتب : FilGoal

كافاني مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد في ختام مباريات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق87: تسديدة قوية من جاكوب ميرفي تصطدم بالقائم وترتد إلى ألميرون الذي سدد بقوة وتعملق أمامها دي خيا

ق74: عرضية من تيليس لكافاني داخل منطقة الجزاء، تسديدة من الأورجوياني ولاسيلس يخرجها من على خط المرمى

ق72: تسديدة قوية من سانت ماكسيم من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دي خيا

ق70: جووووووووووول التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق إديسنون كافاني

ق66: تسديدة من سانت ماكسيم ودي خيا يتصدى

ق55: عرضية من سانشو وتسديدة ضعيفة من كافاني بجوار القائم

ق52: تسديدة من رونالدو بجوار القائم

ق49: تسديدة بعيدة قوية من راشفورد ودوبرافكا يتألق

ق47: دي خيا يتألق وينقذ هدفا مؤكدا بعد تسديدة سانت ماكسيم من داخل الست ياردات

ق46: دخول سانشو وكافاني وخروج جرينوود وفريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49: خروج ويلسون بسبب الإصابة ودخول جاكوب ميرفي

ق42: تمريرة رائعة من رونالدو إلى برونو الذي يسدد وينقذها دوبرافكا

ق40: أولى الفرص الخطيرة لمانشستر يونايتد بعد تنفيذ مخادع للضربة الحرة من برونو فيرنانديز إلى جرينوود ولكن مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل ينقذ مرماه من هدف مؤكد

ق36: مراوغات من سانت ماكسيم وتمريرة إلى ويلسون الذي سجل الهدف الثاني ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ق12: تسديدة بعيدة المدة من جولينتون بجوار القائم

ق7: جوووووول أول لنيوكاسل عن طريق سانت ماكسيم بعد مراوغة هاري ماجواير وتسديدة على يسار دي خيا

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد
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