تشكيل مانشستر يونايتد - عودة فاران.. ورونالدو يقود الهجوم

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أعلن الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريق لمواجهة نيوكاسل.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك في ختام مباريات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

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خط الدفاع: أليكس تيليس - هاري ماجوير - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: فريد - سكوت مكتومناي

أمامهما: ميسون جرينوود - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 27 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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