ثاني الضحايا في الجولة 20.. تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 21:53

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا أرسنال

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع العشرين للمسابقة.

وكان من المقرر أن تُلعب هذه المباراة يوم الثلاثاء القادم -بعد الغد- إلا أن ولفرهامبتون طلب تأجيلها، وهو ما وافقت عليه الرابطة.

ويرجع القرار إلى معاناة صفوف الولفز من إصابات متفرقة، بين جائحة كورونا "كوفيد-19" وإصابات عضلية متفرقة، تركت الفريق بدون العدد الكافي لخوض المباراة.

أخبار متعلقة
لوكاكو يقلب الطاولة.. تشيلسي يجتاز أستون فيلا بركلات جورجينيو "ساكا لاكا".. أرسنال يسحق نورويتش بخماسية ويحقق رقما لم يبلغه منذ 2018 توتنام يستغل سقوط وست هام ويقترب من المربع الذهبي بثلاثية في كريستال بالاس مانشستر سيتي يذبح ثعالب ليستر بسداسية ويعزز تصدره للدوري

يأتي ذلك بعد تأجيل مباراة الفريق الأخيرة من الجولة الحالية (19) ضد واتفورد، بسبب تفشي الجائحة في صفوف الأخير.

وتقضي اللوائح الحالية بلعب المباراة إذا كان الفريق يملك 13 لاعبا داخل الملعب وحارس مرمى ليصل المجموع إلى 14 لاعبا، وهو ما يعجز عنه ولفرهامبتون في الوقت الحالي.

يذكر أن هذه هي ثاني مباراة تؤجل رسميا من الجولة القادمة حتى الآن، بعد الإعلان عن تأجيل مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا بسبب معاناة ليدز من النقصان العددي للأسباب ذاتها.

أرسنال وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي البريميرليج
نرشح لكم
لوكاكو يقلب الطاولة.. تشيلسي يجتاز أستون فيلا بركلات جورجينيو جوارديولا بعد سحق ليستر: بوكسينج داي مثالي انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (1) - (3) تشيلسي.. ركلات الجزاء تحسمها "ساكا لاكا".. أرسنال يسحق نورويتش بخماسية ويحقق رقما لم يبلغه منذ 2018
أخر الأخبار
بلدغة نيدفيد.. فيوتشر يُفقد الأهلي أول نقطتين في صراع الدوري 16 دقيقة | الدوري المصري
ثاني الضحايا في الجولة 20.. تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوكاكو يقلب الطاولة.. تشيلسي يجتاز أستون فيلا بركلات جورجينيو 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران تونس - انضمام 10 لاعبين.. وراحة للجزيري والمثلوثي 55 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
حجازي يسجل هدفا ملغيا في ريمونتادا مثيرة للاتحاد على الاتفاق ساعة | المحترفون
هشام يكن وعبد الله جورج يترشحان في انتخابات الزمالك 2 ساعة | مصر
بمشاركة كريم حافظ.. مالاتيا سبور يتراجع للمركز الأخير بعد الهزيمة من فنربخشة 2 ساعة | المحترفون
بيراميدز ينفي عبر في الجول مشاركة السعيد وحمدي ضد إنبي وهما مصابان بكورونا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 2 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 3 قرعة نارية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان"