انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (1) - (3) تشيلسي.. ركلات الجزاء تحسمها

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد تشيلسي ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق93 جووووووووووووووول جورجينيو يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق 92 ركلة جزاااااء.. إرزي كونسا يعرقل لوكاكو ويهدي البلوز فرصة الثالث

ق 88 هودسون أودوي يسدد ولكن مارتينيز يتصدى

ق 76 تبديل ثالث للفيلانز بنزول أنور الغازي بدلا من مورجان سانسون

ق 74 تبديلين في صفوف أستون فيلا بنزول كارني تشوكويميكا وبرتراند تراوري بدلا من إيميليانو بوينديا وداني إينجز

ق 67 فرصة ذهبية يهدرها ميسون ماونت بعد عرضية، لتمر تسديدته بجوار القائم

ق 63 تبديل تشيلسي الثالث.. ماتيو كوفاسيتش بدلا من نجولو كانتي

ق 56 جووووووووول لوكاكو يتقدم للبلوز.. عرضية من كالوم هودسون أودوي يقابلها لوكاكو بالرأس في الشباك

ق 52 أندرياس كريستنسن بدلا من تياجو سيلفا

ق 46 تبديل أول في صفوف تشيلسي بنزول روميلو لوكاكو بدلا من تريفوه تشالوباه

بداية الشوط الثاني

ق 41 إينجز يسدد ولكن مرة أخرى الدفاع يبعدها

ق 34 جووووووول التعادل.. جورجينيو لا يخطئ من علامة الجزاء

ق 33 ركلة جزاء! ماتي كاش يتلقى الإنذار ويمنح تشيلسي فرصة التعادل

ق 28 جووووووول أول بالنيران الصديقة.. ريس جيمس يحاول إبعاد عرضية مات تارجت فيحولها بالرأس إلى شباك ميندي!

ق 20 تسديدة من أولي واتكينز يحبطها تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي

ق 15 إينجز يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 5 تمريرة باتجاه داني إينجز ولكن ميندي يتدخل ويمسك بها قبل أن يبلغها المهاجم

بداية المباراة

أستون فيلا الدوري الإنجليزي تشيلسي
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