انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (1) - (3) تشيلسي.. ركلات الجزاء تحسمها
الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 19:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد تشيلسي ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق93 جووووووووووووووول جورجينيو يسجل الثالث من ركلة جزاء
ق 92 ركلة جزاااااء.. إرزي كونسا يعرقل لوكاكو ويهدي البلوز فرصة الثالث
ق 88 هودسون أودوي يسدد ولكن مارتينيز يتصدى
ق 76 تبديل ثالث للفيلانز بنزول أنور الغازي بدلا من مورجان سانسون
ق 74 تبديلين في صفوف أستون فيلا بنزول كارني تشوكويميكا وبرتراند تراوري بدلا من إيميليانو بوينديا وداني إينجز
ق 67 فرصة ذهبية يهدرها ميسون ماونت بعد عرضية، لتمر تسديدته بجوار القائم
ق 63 تبديل تشيلسي الثالث.. ماتيو كوفاسيتش بدلا من نجولو كانتي
ق 56 جووووووووول لوكاكو يتقدم للبلوز.. عرضية من كالوم هودسون أودوي يقابلها لوكاكو بالرأس في الشباك
ق 52 أندرياس كريستنسن بدلا من تياجو سيلفا
ق 46 تبديل أول في صفوف تشيلسي بنزول روميلو لوكاكو بدلا من تريفوه تشالوباه
بداية الشوط الثاني
ق 41 إينجز يسدد ولكن مرة أخرى الدفاع يبعدها
ق 34 جووووووول التعادل.. جورجينيو لا يخطئ من علامة الجزاء
ق 33 ركلة جزاء! ماتي كاش يتلقى الإنذار ويمنح تشيلسي فرصة التعادل
ق 28 جووووووول أول بالنيران الصديقة.. ريس جيمس يحاول إبعاد عرضية مات تارجت فيحولها بالرأس إلى شباك ميندي!
ق 20 تسديدة من أولي واتكينز يحبطها تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي
ق 15 إينجز يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 5 تمريرة باتجاه داني إينجز ولكن ميندي يتدخل ويمسك بها قبل أن يبلغها المهاجم
بداية المباراة