تشكيل تشيلسي - بوليسيتش يقود الهجوم.. وعودة لوكاكو للظهور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 18:39

كتب : FilGoal

جورجينو ألونسو تشيلسي مانشستر الدوري الإنجليزي

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة أستون فيلا بعد قليل.

ويلتقي تشليلسي مع أستون فيلا على ملعب فيلا بارك في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود كريستيان بوليسيتش خط الهجوم، بينما عاد روميلو لوكاكو لمقاعد البدلاء بعد فترة من الإصابة بفيروس كورونا.

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وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفو تشابولاه - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - ماركوس ألونسو

الهجوم: ماسون ماونت - هودسون أدوي - كريستيان بوليسيتش

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز
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