تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه على مقاعد البدلاء.. وإنجز يقود الهجوم

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 18:36

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف أستون فيلا في فولام

أعلن ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي والتي ستقام بعد قليل.

ويلتقي أستون فيلا مع تشيلسي على ملعب فيلا بارك في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء الفريق.، بينما يقود داني إنجز وأولي واتكينز خط الهجوم.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا - تايرون مينجس - مات تارجيت

الوسط: مورجان سانسون - جوجلاس لويز - جاكوب رامزي

الهجوم: إيميليانو بويندا - أولي واتكينز - داني إنجز

محمود حسن تريزيجيه أستون فيلا تشيلسي ستالين بيتروف، أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز
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