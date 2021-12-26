طفلة من الجماهير في قائمة وست هام لمواجهة ساوثامبتون

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 17:20

كتب : FilGoal

إيسلا كاتون ومارك نوبل

أعلن وست هام عن وضع اسم إيسلا كاتون مشجعة الفريق ضمن القائمة التي تخوض مباراة ساوثامبتون في الدوري.

ويلتقي وست هام مع ساوثامبتون على ملعبه في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

إيسلا هي طفلة من جماهير ويست هام مصابة بورم في الأعصاب اعتادت على حضور مباريات الفريق بشكل دائم.

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وكان من المفترض أن تحضر إيسلا مباراة ساوثامبتون ولكنها اضطرت للنقل إلى المستشفى لاحتياجها إلى نقل دم.

وفي لفتة طيبة من أجل تشجيع إيسلا قام النادي بكتابة اسمها بين قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة مع إعطائها الرقم 12.

وكتب النادي في بيان رسمي: "اليوم إيسلا كاتون هي لاعبتنا رقم 12 بشكل رسمي، لم تتمكن من الحضور ولكننا جميعا معها".

ويحتل ويستهام حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة.

وست هام ساوثامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز إيسلا كاتون
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