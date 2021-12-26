تشكيل أرسنال - هولدينج يعوض غياب تومياسو.. ولاكازيت يقود الهجوم أمام نورويتش
الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 16:06
كتب : FilGoal
أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة نورويتش سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي.
ويتواجد أرسنال في المركز الرابع للدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة بينما يحتل نورويتش المركز الأخير برصيد 10 نقاط.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أرون رامسديل
خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - روب هولدينج - بن وايت
خط الوسط : جرانيت تشاكا - توماس بارتي
أمامهما: جابريل مارتينيلي - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا
خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت
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