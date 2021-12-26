جوارديولا: يجب أن يرتدي الجميع في الملاعب الأقنعة للوقاية من كورونا

حث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنصاره على ارتداء أقنعة في الملاعب للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة مع إرتفاع حالات الإصابة في الوقت الحالي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورت الإنجليزية: "هناك أشخاص في الملاعب لا يستخدمون أقنعة، وهذا يفاجئني أكثر، أنت تمشي في الشارع، وتذهب إلى مراكز التسوق الكبيرة، إلى أماكن لشراء هدايا للعائلة ولا يستخدم أحد الأقنعة ".

وردا على سؤال حول إمكانية لعب مباريات بدون جماهير مرة أخرى، قال مدرب مانشستر سيتي: "لن أحب ذلك".

وأضاف "لا يمكنك أن تتخيل مدى اختلاف اللعب مع وجود الجماهير عن عدم وجودهم إنه أمر لا يقارن".

وواصل "في النهاية، لعبنا خلف أبواب مغلقة حتى يستمر اقتصاد كرة القدم العالمية، واصلنا الحصول على رواتبنا ويمكننا لعب كرة القدم من أجل الناس".

وتابع "آمل ألا يحدث ذلك مرة أخرى، لكن القضايا أثيرت في جميع أنحاء العالم، هؤلاء الناس يذهبون إلى الملاعب، ويمكن أن يصابوا".

وأكد "التطعيمات، والجرعات المعززة، يستطيع الناس أن يقرروا، لكن جزءا من ذلك يجب أن يكون التباعد الاجتماعي والأقنعة، إنها أفضل طريقة لحماية أنفسنا وعائلاتنا وبقية الناس".

وأوضح "بهذه الطريقة، يمكن أن تظل المطاعم مفتوحة، ويمكن أن تستمر كرة القدم، أنا لست عالما أو طبيبا ولكني أثق في الأطباء والعلماء لأنهم يعرفون أكثر مما أعرف".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلا "إن ارتداء القناع مهم جدا، مثل التباعد الاجتماعي ومعقمات اليدين، لذلك دعونا نحاول القيام بذلك، وإلا فقد يعود الأمر مرارا وتكرارا."

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليستر سيتي اليوم الأحد ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن بعض التقاير أشارت في وقت سابق إلى أنه يمكن للسلطات أن تجبر أن تلعب المباريات خلف الأبواب المغلقة وبدون جماهير وسط ارتفاع أعداد الحالات في إنجلترا.