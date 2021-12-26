خبر في الجول - اجتماع وخطاب من الأهلي لـ اتحاد الكرة لحل أزمة مونديال الأندية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 13:54

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

يسعى الأهلى لمحاولة جديدة لحل مشكلة تعارض أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية 9 يناير المقبل وتستمر حتى 6 فبراير 2022.

وتتعارض البطولة مع موعد كأس العالم للأندية الذي من المنتظر ان يبدأ 3 فبراير المقبل.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة المصري لتفعيل ما وعد به أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية من تواجد اللاعبين الدوليين مع الفريق بكأس العالم للأندية فيما قال عنه مجاهد بليس كل ما يعرف يقال.(طالع تصريحات مجاهد كاملة من هنا)

وحتى الأن لم يتلقى الأهلي أي ردود من كاف الذي وعد هو الآخر القلعة الحمراء على هامش مباراة السوبر الأفريقي بالدوحة أمام الرجاء المغربي بالضغط على فيفا من أجل تأجيل كأس العالم للأندية 4 أيام.

ولم يتم إخطار الأهلي من فيفا حتى الأن لذلك بات الحل الوحيد في جعبة الأهلي هو تفعيل أحمد مجاهد لما وعد به.

ويدرس الأهلي بجدية أيضا التفاوض مع كارلوس كيروش في هذا الملف ومحاولة تقريب وجهات النظر بما لا يضر بالجانبين خلال كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للأندية.

ويسعى الأهلي لعقد اجتماع بين موسيماني وكيروش لإرساء قواعد مشتركة بينهما فيما يخص هذا الجانب.

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