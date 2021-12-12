مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

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قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة إن أزمة تعارض كأس أمم إفريقيا ، وكأس العالم للأندية، "محلولة"، مؤكدا أن المنتخب والأهلي سيلعبان البطولتين بكامل نجومهما.

وأوضح مجاهد عبر قناة صدى البلد: "تعارض مواعيد كأس الأمم مع كأس العالم للأندية؟ لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر".

وأكد "حتى لا نهدر الكثير من الوقت، الأزمة محلولة. دون تفسير.. المنتخب سيلعب بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية، والأهلي سيلعب بكامل نجومه في كأس العالم للأندية".

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ورفض مجاهد تفسير تصريحه قائلا: "ليس كل ما يُعرف يقال".

وعن كأس العرب ومنتخب مصر قال مجاهد:"تم مد عمل اللجنة الثلاثية لحين انتهاء الانتخابات في اتحاد الكرة يوم 5 يناير".

وشدد "مصر عليها مسؤولية أدبية تجاه الكرة العربية وأشقائها. كأس العرب تحول إلى محفل دولي يليق بسمعة المنتخبات المشاركة".

وأردف "بطولة كأس العرب منحتنا ثقة اكتشاف مواهب جديدة قادرة على إعادة العافية للكرة المصرية".

وأتم "التركيبة الموجودة حاليا في منتخب مصر ناجحة وهذا لا يقلل من السابقين بأي شكل".

كأس أمم إفريقيا كأس العالم للأندية الأهلي منتخب مصر
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