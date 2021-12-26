مفاضلة بين شريف وعبد القادر في تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر

يلتقي الأهلي مع فيوتشر اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المصري.(طالع تفاصيل المباراة)

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.

ويحتل فيوتشر المركز الـ13 في الدوري برصيد 7 نقاط.

ويغيب عن الأهلي اليوم كلا من أيمن أشرف بسبب الراحة وعمرو السولية للإصابة. (طالع القائمة كاملة)

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات مع واحد من محمد شريف أو أحمد عبد القادر