مفاضلة بين شريف وعبد القادر في تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 12:09

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الرجاء

يلتقي الأهلي مع فيوتشر اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المصري.(طالع تفاصيل المباراة)

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.

ويحتل فيوتشر المركز الـ13 في الدوري برصيد 7 نقاط.

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ويغيب عن الأهلي اليوم كلا من أيمن أشرف بسبب الراحة وعمرو السولية للإصابة. (طالع القائمة كاملة)

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات مع واحد من محمد شريف أو أحمد عبد القادر

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