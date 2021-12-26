مفاضلة بين شريف وعبد القادر في تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر
الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 12:09
كتب : حسام نور الدين
يلتقي الأهلي مع فيوتشر اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المصري.(طالع تفاصيل المباراة)
ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.
ويحتل فيوتشر المركز الـ13 في الدوري برصيد 7 نقاط.
ويغيب عن الأهلي اليوم كلا من أيمن أشرف بسبب الراحة وعمرو السولية للإصابة. (طالع القائمة كاملة)
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق
خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج
خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات مع واحد من محمد شريف أو أحمد عبد القادر
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