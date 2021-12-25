قائمة الأهلي - غياب أيمن أشرف والسولية.. وعودة طاهر أمام فيوتشر
السبت، 25 ديسمبر 2021 - 19:23
كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمباراة فيوتشر.
ويلتقي الأهلي مع المحلة مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.
وغاب عن القائمة عمرو السولية بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي
خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - بدر بانون - محمود وحيد - علي معلول - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمد هاني
خط الوسط: أليو ديانج - عمار حمدي - أحمد نبيل كوكا - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - لويس ميكيسوني - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات.
يذكر أن الأهلي فاز بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح.