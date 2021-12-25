قائمة الأهلي - غياب أيمن أشرف والسولية.. وعودة طاهر أمام فيوتشر

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق ‏استعدادا لمباراة فيوتشر.

ويلتقي الأهلي مع المحلة مساء غد الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وغاب عن القائمة عمرو السولية بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - بدر بانون - محمود وحيد - علي معلول - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمار حمدي - أحمد نبيل كوكا - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - لويس ميكيسوني - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات.

يذكر أن الأهلي فاز بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح.