الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر.. والقنوات الناقلة
السبت، 25 ديسمبر 2021 - 23:11
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي مع فيوتشر غدا الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المصري.
وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام.
وتلعب المباراة في تمام الساعة 8:00 مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.
ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.
ويحتل فيوتشر المركز الـ13 في الدوري برصيد 7 نقاط.