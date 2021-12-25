الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر.. والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي مع فيوتشر غدا الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام.

وتلعب المباراة في تمام الساعة 8:00 مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.

ويحتل فيوتشر المركز الـ13 في الدوري برصيد 7 نقاط.