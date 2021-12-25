الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر.. والقنوات الناقلة

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 23:11

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - أيمن أشرف - بيرسي تاو

يلتقي الأهلي مع فيوتشر غدا الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام.

وتلعب المباراة في تمام الساعة 8:00 مساء.

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وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.

ويحتل فيوتشر المركز الـ13 في الدوري برصيد 7 نقاط.

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