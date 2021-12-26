أمير مرتضى: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام المحلة رغم الغيابات..وإشادة خاصة بهذا الثنائي

أشاد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك بمستوى الفريق بعد الفوز على غزل المحلة .

وفاز الزمالك على غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد ليتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي سيواجه فيوتشر غدا الأحد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "لفريق قدم مباراة كبيرة وظهر بشكل جيد على المستويين الفني والبدني، راض تماما عن الأداء والنتيجة".

وأضاف "محمد أوناجم قدم مباراة كبيرة وصنع الفارق بعد نزوله في الشوط الثاني مع تألق بن شرقي وباقي اللاعبين. نثق في جميع اللاعبين للظهور بالشكل الذي يليق بالنادي خلال الفترة المقبلة".

وأتم "خضنا المباراة بدون عدد من اللاعبين المؤثرين أمثال طارق حامد وعمر السعيد ويوسف أوباما ومحمد عبد الشافي لكننا نجح في تحقيق فوز كبير".

أمير مرتضى أعلن عبر FilGoal.com في وقت سابق عن تفعيل نادي جالاتاسراي التركي لبند الشراء في عقد مصطفى محمد.(طالع التصريحات من هنا)

وكشف عن سبب غياب الإعلانات على قميص الزمالك أمام المحلة ووجود لجنة لفحص عقود اللاعبين وحقيقة انتقال محمود شبانة إلى الاتحاد.(طالع التصريحات من هنا).