أمير مرتضى لـ في الجول: جالاتاسراي أخطرنا بتفعيل بند شراء مصطفى محمد

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك تفعيل نادي جالاتاسراي التركي بند الشراء في عقد مصطفى محمد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لـ FilGoal.com: "نادي جالاتاسراي التركي قرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد".

وأضاف "النادي التركي أخطر الزمالك رسميا بتفعيل بند شراء اللاعب".

وانتقل مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي في نهاية سوق الانتقالات الشتوي عام 2021 مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 4 مليون دولار.

وسجل مصطفى محمد 14 هدفا وصنع هدفا واحدا في 45 مباراة لعبها مع الفريق التركي حتى الآن.

وقال أمير مرتضى في تصريحات أخرى لـ FilGoal.com: "هناك لجنة مختصة بفحص عقود اللاعبين، هناك بعض العقود بها مشاكل مادية وعقود بها مشاكل أخرى".

وأضاف "كل اللاعبين هم أولاد الزمالك ولكن لن يبقى لاعب وهو يلوي ذراع النادي".

وتابع "عدم وجود إعلانات على قميص الفريق اليوم أمام المحلة بسبب تأخر مستحقات النادي لدى الشركة الراعية، خاطبنا الشرطة في أكثر من مرة ولكن لم نتلق أي دفعات".

وأتم "تلقينا اتصالات من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري للحصول على خدمات محمود شبانة يناير المقبل وطلبنا عودة محمد عبد السلام للزمالك في المقابل نظرا لإمكانية إضافته بقائمة الفريق، المفاوضات ما زالت مستمرة".

وفاز الزمالك على غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد ليتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي سيواجه فيوتشر غدا الأحد.