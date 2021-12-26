أمير مرتضى لـ في الجول: لن يبقى لاعب في الزمالك وهو "يلوي ذراع النادي".. وسبب غياب الإعلانات

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 00:14

كتب : إبراهيم رمضان

أمير مرتضى

شدد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك على أن هناك لجنة تفحص عقود اللاعبين مشيرا إلى أن سبب عدم وجود إعلانات على قميص الفريق اليوم هو تأخر مستحقات النادي.

وقال أمير مرتضى لـ FilGoal.com: "هناك لجنة مختصة بفحص عقود اللاعبين، هناك بعض العقود بها مشاكل مادية وعقود بها مشاكل أخرى".

وأضاف "كل اللاعبين هم أولاد الزمالك ولكن لن يبقى لاعب وهو يلوي ذراع النادي".

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وتابع "عدم وجود إعلانات على قميص الفريق اليوم أمام المحلة بسبب تأخر مستحقات النادي لدى الشركة الراعية، خاطبنا الشرطة في أكثر من مرة ولكن لم نتلق أي دفعات".

وأتم "تلقينا اتصالات من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري للحصول على خدمات محمود شبانة يناير المقبل وطلبنا عودة محمد عبد السلام للزمالك في المقابل نظرا لإمكانية إضافته بقائمة الفريق، المفاوضات ما زالت مستمرة".

وفاز الزمالك على غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد ليتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي سيواجه فيوتشر غدا الأحد.

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