الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 12

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - الصعيد

أشعل النيجيري جيمس تيدي ترتيب هدافي مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بعدما سجل هدفا لـ المنيا في الجولة 12.

وظلت قمة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد كما هي بين الثلاثي وائل علي لاعب الألومنيوم ومحمد مناع لاعب كيما أسوان وحسن ديالو لاعب قنا برصيد 7 أهداف.

وأصبح في رصيد تيدي 6 أهداف بالتساوي مع حسام علي حسن لاعب البداري.

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وجاء ترتيب هدافي مجموعة الصعيد كالآتي:

وإليكم أبرز ما جاء في مباريات اليوم لحساب الجولة 12.

وطالع أيضا ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة 12.

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