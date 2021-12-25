الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 12

أشعل النيجيري جيمس تيدي ترتيب هدافي مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بعدما سجل هدفا لـ المنيا في الجولة 12.

وظلت قمة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد كما هي بين الثلاثي وائل علي لاعب الألومنيوم ومحمد مناع لاعب كيما أسوان وحسن ديالو لاعب قنا برصيد 7 أهداف.

وأصبح في رصيد تيدي 6 أهداف بالتساوي مع حسام علي حسن لاعب البداري.

وجاء ترتيب هدافي مجموعة الصعيد كالآتي:

🔴 ترتيب الهدافين في دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد) pic.twitter.com/1pkwF25oNg — FilGoal (@FilGoal) December 25, 2021

وإليكم أبرز ما جاء في مباريات اليوم لحساب الجولة 12.

وطالع أيضا ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة 12.