الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 12
السبت، 25 ديسمبر 2021 - 17:45
كتب : FilGoal
أشعل النيجيري جيمس تيدي ترتيب هدافي مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بعدما سجل هدفا لـ المنيا في الجولة 12.
وظلت قمة ترتيب هدافي مجموعة الصعيد كما هي بين الثلاثي وائل علي لاعب الألومنيوم ومحمد مناع لاعب كيما أسوان وحسن ديالو لاعب قنا برصيد 7 أهداف.
وأصبح في رصيد تيدي 6 أهداف بالتساوي مع حسام علي حسن لاعب البداري.
وجاء ترتيب هدافي مجموعة الصعيد كالآتي:
🔴 ترتيب الهدافين في دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد) pic.twitter.com/1pkwF25oNg— FilGoal (@FilGoal) December 25, 2021
وإليكم أبرز ما جاء في مباريات اليوم لحساب الجولة 12.