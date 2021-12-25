الدرجة الثانية - أسوان يتنزع الصدارة من كيما.. وشحاتة يشاهد المنيا من المدرجات

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 17:05

كتب : رضا السنباطي

فريق أسوان

عاد أسوان لصدارة مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية مرة ليشعل الصراع مع غريمه كيما أسوان في الجولة 12.

وانتصر أسوان على الفيوم بهدفين مقابل هدف ليتصدر زهرة الجنوب الترتيب برصيد 27 نقطة.

صدارة جاءت بعدما تعادل كيما أسوان مع تليفونات بني سويف سلبيا ليصبح رصيده 25 نقطة.

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وفاز المدينة المنورة على بترول أسيوط بهدف محمود زكي ليرتفع رصيده إلى 15نقطة، فيما انتصر بني سويف على ملوي بهدف دون رد سجله معتز محروس من ركلة جزاء ليرتفع رصيده إلى 18نقطة.

وتعادل المنيا مع سوهاج بهدف لكل فريق وشاهد أبو العينين شحاتة المدير الفني الجديد للمنيا المباراة من المدرجات قبل الإعلان الرسمي توليه قيادة الفريق.

وتعادل قنا مع الألومنيوم بهدف لكل فريق، وتستكمل باقي مباريات المجموعة غدا الأحد بمباراة البداري مع الإعلاميين ومباراة طامية مع ديروط يوم الإثنين.

مجموعة القاهرة

انتصر السكة الحديد على النصر بهدفين دون رد سجلهما أحمد لا لا وسايكو وارتفع رصيده إلى 19 نقطة.

وتفوق الداخلية على القناة بهدف هارون إسماعيل ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة.

وانتصر وادي دجلة على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، سجل مصطفى شبيطة ورفيق كابو لوادي دجلة وسجل مصطفى عبد الرحيم للإنتاج الحربي.

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