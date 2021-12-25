الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 12

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 17:16

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

أشعل أسوان صراع القمة في الدرجة الثانية بـ مجموعة الصعيد بعدما استغل تعثر منافسه كيما أسوان في الجولة 12.

يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بعد الجولة 12.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

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وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

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