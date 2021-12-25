الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 12

أشعل أسوان صراع القمة في الدرجة الثانية بـ مجموعة الصعيد بعدما استغل تعثر منافسه كيما أسوان في الجولة 12.

يقدم لكم FilGoal.com نتائج وترتيب مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بعد الجولة 12.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد) مجموعة القاهرة 👇 2السكة الحديد 🆚 النصر0 2وادي دجلة 🆚 الإنتاج الحربي1 0القناة 🆚الداخلية1 pic.twitter.com/aIhvIK52RW — FilGoal (@FilGoal) December 25, 2021

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي: