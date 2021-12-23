خليلوزيتش للمغاربة: لا تنتظروا الكثير من الزلزولي في أمم إفريقيا فهو ليس ميسي أو مبابي

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة أمام إسبانيول

وجه وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمغرب رسالة للجماهير المغربية بعد ضم عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة لقائمة الفريق التي تخوض غمار كأس الأمم الإفريقية.

أعلن المدرب البوسني يوم الخميس قائمة أسود الأطلس التي ستخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2022، والتي شهدت العديد من المفاجآت (التفاصيل).

وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "عبد الصمد الزلزولي لديه اسم يصعب نطقه مثل اسمي، هو الآن يلعب في برشلونة، وسبق لي أن تحدثت معه".

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وأضاف "عبد الصمد قال لي إنه فخور بحمل قميص المغرب، والآن علينا أن نتحدث مع رئيس ناديه ومدربه".

وأكمل "إنه لاعب يملك الكثير من الموهبة، لكن لا يجب أن ننتظر منه الشيء الكثير في الوقت الحالي، فهو ليس ليونيل ميسي أو كيليان مبابي".

وتابع "يجب أن نكون صبورين معه، إذا كان يلعب في برشلونة فهذا يعني بأنه موهوب. سنرى كيف سيتأقلم".

وواصل "انضمام الزلزولي ليس له علاقة بكونه يتواجد في صفوف برشلونة، بل لكونه اجتهد كثيرا وهو الأمر الذي لم يقدم عليه لاعبين آخرين".

وأتم "الزلزولي لاعب مهم، فهو قادر على اللعب كجناح وخلق الفارق، سنرى هل سيقدم لنا الإضافة".

البالغ من العمر 20 عاما شارك كأساسي في المباريات الخمسة الأخيرة بتشكيل برشلونة منذ قدوم تشافي هيرنانديز.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة غانا وجُزر القُمر والجابون.

وتنطلق البطولة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير القادم.

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