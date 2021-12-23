فينجادا لـ في الجول: إقامة أمم إفريقيا في موعدها؟ فقط الأسباب القوية تلغي أو تؤجل الحدث

أوضح نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري على أهمية إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها.

وتنطلق البطولة في التاسع من يناير 2020 وتنتهي في السادس من فبراير على الأراضي الكاميروني.

وقال فينجادا لـ FilGoal.com: "بالنسبة لي كمبدأ، يجب أن يتم لعب أي مسابقة يتم تنظيمها وإعدادها منذ بضعة أشهر في الجدول الزمني".

وأكمل "فقط الأسباب القوية يجب أن تلغي أو تؤجل الحدث".

وأتم "عام كرة القدم في جميع أنحاء العالم مليء بالعديد من الأحداث".

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القرار النهائي بخصوص موعد إقامة أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قد وضع قائمة أولية للفراعنة تضم 40 لاعبا. (طالع التفاصيل)