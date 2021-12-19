قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة المصري عن القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي ضمت 40 لاعبا.

وبنهاية الشهر الجاري، سيقلص كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة القائمة إلى 23 لاعبا، مع 5 لاعبين احتياطيين.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت، أبرزها استمرار غياب لاعب وسط الزمالك طارق حامد، وغياب حسين فيصل وأسامة فيصل اللذان اعتمد عليهما كيروش في كأس العرب.

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وكذلك، غاب أمثال أحمد فتحي وحسين الشحات وعمر جابر وباهر المحمدي وكريم حافظ عن اختيارات كيروش المبدئية.

ومن ناحية أخرى، استمر في القائمة مروان حمدي مهاجم سموحة، فيما عاد إليها محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا ورمضان صبحي جناح بيراميدز، في ظل انضمام أول لمدافع غزل المحلة محمد فتح الله (كاماتشو).

وشهدت القائمة ظهور اسم حارس الإسماعيلي محمد فوزي، بجوار شعار طلائع الجيش، في ظل غياب محمد بسام عن القائمة.

واستمرت معظم العناصر التي اختارها كيروش في كأس العرب ضمن القائمة التي ضمت..

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد فوزي (الإسماعيلي) – محمد صبحي (فاركو) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمود جاد (إنبي)

الدفاع: أيمن أشرف (الأهلي) – أحمد فتوح (الزمالك) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – أكرم توفيق (الأهلي) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - محمود علاء (الزمالك) – أحمد ياسين (البنك الأهلي) – محمد هاني (الأهلي) – محمد عبد المنعم (فيوتشر) – محمد حمدي (بيراميدز) – محمد فتح الله (غزل المحلة) – أحمد رمضان "بيكهام" (سموحة) – مروان داوود (إنبي)

الوسط: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) – عمرو السولية (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – إمام عاشور (الزمالك) – محمد النني (أرسنال) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد رفعت (فيوتشر) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – حمدي فتحي (الأهلي) – مهند لاشين (طلائع الجيش) -

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – مصطفى محمد (جالاتاسراي) – عمر مرموش (شتوتجارت) – مروان حمدي (سموحة) – أحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور) – أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور) – محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا) – محمد شريف (الأهلي).

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة للبطولة التي تضم أيضا نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

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