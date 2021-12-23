فيروس كورونا يؤخر انضمام لاعب واتفورد للمغرب في أمم إفريقيا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

أوضح وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب أن عمران لوزا لاعب وسط واتفورد سينضم لأسود الأطلس متأخرا قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

أعلن المدرب البوسني يوم الخميس قائمة أسود الأطلس التي ستخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2022، والتي شهدت العديد من المفاجآت (التفاصيل).

وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "عمران لوزا أصيب بفيروس كورونا، ولن يكون حاضرا في المعسكر الإعدادي حتى يتعافى من هذا الوباء".

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وأضاف "لا أعرف حتى الآن متى سيلتحق بباقي الفريق".

وتابع "لوزا لاعب جيد وسيقدم الإضافة المطلوبة للمنتخب المغربي، وأتمنى أن يعود سريعا".

وكشف المدرب البوسني "أيمن برقوق لاعب إينتراخت فرانكفورت مصاب أيضا ولا نعرف كم سيحتاج من الوقت ليتعافى".

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة غانا وجُزر القُمر والجابون.

وتنطلق البطولة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير القادم.

المغرب واتفورد عمران لوزا
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