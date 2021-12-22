مؤتمر مدرب الرجاء: الدقيقة الأخيرة أعادت الأهلي.. وعلي أن أشاهد المباراة مرة أخرى

يرى البلجيمي مارك فيلموتس المدير الفني لـ الرجاء أن الدقيقة الأخيرة هي التي أعادت الأهلي للمباراة في كأس السوبر الإفريقي.

وتعادل الأهلي في الدقيقة 89، وخطف لقب السوبر الإفريقي بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وقال فيلموتس في المؤتمر الصحفي: "المواجهة كانت صعبة جدا على كلا الفريقين كما توقعنا، و هذه المباريات تلعب على جزئيات بسيطة".

وأضاف "الأهلي نجح في العودة في آخر دقيقة ومن ثم ابتسم له الحظ في ركلات الترجيح".

وأردف "فخور بأداء اللاعبين اليوم بما قدموه من مجهودات جبارة طيلة شوطي المواجهة".

وأكمل "لم يحالفنا التوفيق في المباراة التي مرت بمراحل عديدة فقد كان بإمكاننا تسجيل هدف ثان لكن الدقيقة الأخيرة أعادت الأهلي في أجواء المواجهة".

وعن توقعه للسيناريو المباراة أجاب فيلمتوس: "توقعنا صعوبة المواجهة أمام فريق بحجم الأهلي يمتلك لاعبين ذوي خبرات كبيرة وعلي أن أشاهد المباراة مرة أخرى لمعرفة ما حدث".

واختتم "أتوجه بالشكر للجماهير التي حضرت لمساندة الفريق، الفريق سيواصل العمل على تحسين الأداء والأخطاء في قادم الاستحقاقات على أمل العودة إلى الدوحة أرض المونديال للمشاركة مرة أخرى".