لا تقلب الصفحة قبل أن تقرأ السطر الأخير.. الأهلي بطل السوبر الإفريقي

دراما كل الدراما، كل الإثارة، كل التشويق. الأهلي بطل السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب الرجاء المغربي.

كما علمنا المعلق فارس عوض في تعليقه على دربي كازابلانكا الشهير، على هدف الرجاء نفسه في التعادل التاريخي 4-4 ضد الوداد.. لا تقلب الصفحة قبل أن تقرأ السطر الأخير.

احتاج الأمر، لهدف في الدقيقة 90، و6 ركلات ترجيح، ليتوج الأهلي بالبطولة، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، حيث سجل حميد أحداد في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 90.

وتوج الأهلي بالسوبر الإفريقي بركلات الترجيح للمرة الثالثة بعد أن توج بنسخة 2006 على حساب الجيش الملكي، ونسخة 2007 ضد النجم الساحلي بتلك الكيفية، وتفادى خسارة مشابهة لنسخة 2015 ضد وفاق سطيف بعد أن سجل أيضا في الثانية الأخيرة ضد منافسه الجزائري وخسر بركلات الترجيح.

وحافظ الأهلي على لقبه الذي حصده الموسم الماضي في الدوحة أيضا على حساب نهضة بركان المغربي، وحرم الرجاء من حصد السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن فاز به للمرة الأخيرة في نسخة 2019.

التشكيل

بدأ الأهلي بتشكيل معتاد، شهد مشاركة أيمن أشرف بعد عودته من الإصابة، في خط الدفاع بجوار حمدي فتحي وبدر بانون، فيما قاد بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف– حمدي فتحي– بدر بانون

في الوسط: علي معلول– عمرو السولية– أليو ديانج- أكرم توفيق

في الهجوم: محمد مجدي "أفشة"– بيرسي تاو – حسين الشحات

أما الرجاء، فبدأ بتشكيل هجومي ضم:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: عبد الإله مدكور - جمال حركاس – مروان هدهودي – عبد الجليل جبيرة

الوسط: زكريا الوردي – فابريس نجوما – عبد الإله الحافيظي – محسن متولي – محمود بنحليب

الهجوم: حميد أحداد

وبينما ينتظر الجميع انطلاق المباراة، تعرض عمرو السولية لإصابة منعته من بدء المباراة، ليبدأ الأهلي بـ 10 لاعبين، ويشارك ياسر إبراهيم في مكانه دون احتساب تبديل.

شوط مغربي بامتياز

وبدأت المباراة بسجال بين الفريقين، ومطالبات من الأهلي بركلة جزاء بعد عرضية من علي معلول ضربت يد عبد الإله مدكور ولكن الحكم جان جاك ندالا رأى أن الكرة لا تستوجب قرار.

وفي الدقيقة 12، مرر محسن متولي كرة متقنة في ظهر علي معلول، انفرد على إثرها عبد الإله حافيظي وحاول تسديد الكرة التي ارتطمت في ياسر إبراهيم وتهادت أمام أحداد الذي سجل هدف الرجاء الأول.

وبعد 3 دقائق، هدد الأهلي مرمى الرجاء للمرة الأولى، والأخيرة هذا الشوط، بعد عرضية من معلول أخرجها أنس الزنيتي داخل المنطقة ليسددها حسين الشحات بباطن القدم لكن حارس الرجاء تصدى لها.

واستمر الرجاء في ضرب الأهلي من طرفيه، حيث انطلق جبيرة من ظهر أكرم توفيق بعد أن مر من بدر بانون ومرر عرضية تصدى لها الشناوي.

واستمرت السيطرة المغربية، مع مشاغبات حمراء نادرة كان بطلها بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 22، لعب أيمن أشرف عرضية مرت من بيرسي تاو وأفشة أمام المرمى.

ولم يشهد الشوط أي جديد، مع استحواذ سلبي لعناصر الأهلي التي في أحيان كثيرة فشلت في التسليم والتسلم، وهجمات مرتدة خطيرة للرجاء.



















































شوط أحمر مثير درامي

مع انطلاق الشوط الثاني، شارك محمد شريف بدلا من أيمن أشرف في محاولة من بيتسو موسيماني لخلق بعض الخطورة على مرمى الرجاء.

ولكن محاولات الأحمر لم تجد نفعا ولم تشكل الخطورة على مرمى الزنيتي.

ذلك الأمر تغير في الدقيقة 61، مع محاولة أحمد عبد القادر بديلا لحسين الشحات.

في الدقيقة 63، سدد أفشة بشكل قوي بعد تهيئة من محمد شريف لكن التسديدة تصدى لها الزنيتي بثبات.

وحصل ياسر إبراهيم على إنذار بعد تدخل على حميد أحداد.

وطالب الأحمر بركلة جزاء على هدهودي بعد مراوغة من بيرسي تاو وارتطام الكرة بيد المدافع المغربي، لكن الحكم ندالا رأى أن هدهودي ثابتة.

ولعب تاو كرة رأسية بعيدة عن مرمى الزنيتي بعد عرضية معلول من كرة ثابتة في الدقيقة 75.

وشارك طاهر محمد طاهر بدلا من ياسر إبراهيم في الدقيقة 77 في محاولة هجومية أخيرة من بيتسو موسيماني.

وشارك محمد أزريدة مكان الحفيظي في تبديل دفاعي، وسط ضغط هجومي قوي من الأهلي كاد أن يترجمه تاو لهدف ولكن محاولته الماكرة بعدت عن مرمى الزنيتي.

ضغط الأهلي الهجومي في النهاية أنتج عن هدف. مرور من شريف وعرضية إلى أفشة الذي سدد في جسد الزنيتي لترتد إلى تاو الذي حولها بشكل رائع لطاهر محمد طاهر الذي فجرها في المرمى في الدقيقة 89.

وانتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح..

الأهلي: معلول (أحرز) – بانون (أحرز) – تاو (أحرز) – عبد القادر (أحرز) – طاهر (أحرز) – توفيق (أحرز)

الرجاء: أزريدة (أحرز) – الوردي (أحرز) – هدهودي (أحرز) – بنحليب (أحرز) – متولي (أحرز) – مدكور (أهدر)