مصدر بـ كاف يرد عبر في الجول على تقارير إصابة سباعي الرجاء بـ كورونا قبل لقاء الأهلي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 15:24

كتب : محمد عبد العظيم

الرجاء المغربي

قبل ساعات من انطلاق مواجهة الأهلي والرجاء المغربي في مباراة السوبر الإفريقي خرجت تقارير مغربية تقول إن الفريق المغربي به 7 لاعبين مصابين بفيروس كورونا.

الفريق المغربي فقد مدافعه محمد الناهيري بعد تأكد إصابته بالفيروس (التفاصيل).

ولكن قبل نحو 4 ساعات من انطلاق اللقاء أفاد تقرير موقع le360 سبور المغربي بأن التحاليل التي خضع لها الرجاء للكشف عن فيروس كورونا كشفت عن إيجابية نتيجة 7 لاعبين بما فيهم حميد أحداد وأنس الزنيتي.

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من جهته، قال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "قررنا إجراء مسحة جديدة لبعثة الرجاء في الثانية عصرا بسبب ظهور أعراض على حميد أحداد لاعب الفريق المغربي ووجود شكوك حول إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف "حتى الان لا يوجد شكوك حول لاعبين آخرين".

وأتم "ننتظر نتيجة المسحة لمعرفة موقف باقي لاعبي الفريق".

وتنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي بقطر.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بينما سيقتنص الرجاء لقبه الثالث حال الفوز.

فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الإفريقي "مرتين متتاليتين" للمرة الثالثة في تاريخ النادي والرابعة في تاريخ إفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.

وسيرفع موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.

وحال فوز الرجاء المغربي سيكون مارك فيلموتس أول مدرب بلجيكي يفوز بأي بطولة للأندية من تنظيم كاف في التاريخ.

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