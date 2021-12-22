مصدر من كاف لـ في الجول: تأكد غياب مدافع الرجاء عن مواجهة الأهلي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 13:59

كتب : محمد عبد العظيم

صورة جماعية لفريق الرجاء قبل لقاء الزمالك

تأكد غياب محمد الناهيري مدافع الرجاء بشكل رسمي عن مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي يوم الأربعاء بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وحامت الشكوك حول غياب اللاعب عن المباراة المرتقبة بعدما قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم عزل الناهيري عن الفريق الأخضر قبل ساعات قليلة قبل ضربة بداية مباراة السوبر الإفريقي.

وقال مصدر من كاف في تصريحات لـFilGoal.com "نتيجة المسحة الثانية لمحمد الناهيري خرجت منذ قليل وجاءت إيجابية أيضا وأكدت إصابته بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مباراة اليوم".

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وخضع اللاعب للحجر الصحي في الساعات الأخيرة في انتظار إجراء مسحة طبية جديدة خلال صباح الأربعاء تحسم مشاركته في المباراة، والتي جاءت نتيجتها إيجابية أيضا، ليتأكد غيابه عن اللقاء.

الناهيري شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب بقطر وانتظر هناك عقب إقصاء أسود الأطلس من البطولة بجانب زميليه أنس الزنيتي وعبد الإله الحافيظي في انتظار وصول باقي الفريق للدوحة.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بينما سيقتنص الرجاء لقبه الثالث حال الفوز.

فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الإفريقي "مرتين متتاليتين" للمرة الثالثة في تاريخ النادي والرابعة في تاريخ إفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.

وسيرفع موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.

وحال فوز الرجاء المغربي سيكون مارك فيلموتس أول مدرب بلجيكي يفوز بأي بطولة للأندية من تنظيم كاف في التاريخ.

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