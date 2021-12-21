السوبر الإفريقي - اهتزازات إدارية وفنية في الرجاء.. وهذا ما يجب أن يحذر منه الأهلي

مواجهة منتظرة بين الأهلي والرجاء المغربي على ملعب أحمد بن علي في قطر لحساب السوبر الإفريقي.

فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين للمرة الثالثة في تاريخ النادي والرابعة في تاريخ إفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.

وسيرفع موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.

وحال فوز الرجاء المغربي سيكون مارك فيلموتس أول مدرب بلجيكي يفوز بأي بطولة للأندية من تنظيم كاف في التاريخ.

نظرة عن قرب على الرجاء

لا يعيش الرجاء المغربي أفضل أيامه مع تغيير الإدارة الفنية وعدم تعويض اللاعبين الراحلين.

وقرر أنيس محفوظ رئيس الرجاء إنهاء تعاقد لسعد الشابي بعد التعادل مع الوداد في الديربي ليستمر فارق النقاط الخمسة مستمرا.

وجاء رحيل الشابي بعد خلافات بينه وبين إدارة النادي بداية من الهزيمة أمام نهضة بركان في 3 أكتوبر حتى الرحيل في نهاية نوفمبر.

لم تكن الأمور وليدة اللحظة مع حديث أنيس محفوظ عن حاجة الفريق لتغييرات فنية قبل توليه رئاسة النادي.

الشابي تولى تدريب الرجاء في إبريل ليفوز مع النسور بلقب الكونفدرالية وكان منافسا على اللقب أمام الوداد حتى النهاية ليخسر اللقب بفارق ست نقاط.

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على صعيد اللاعبين، لم تستطع إدارة الرجاء تعويض رحيل بدر بانون أولا ثم الثنائي سفيان رحيمي وبن مالانجو.

تعاقد الرجاء مع الثنائي سامي هيين لاعب ساليتاس البوركيني والجناح الجامبي جابرييل سيلا من تونجيث السنغالي ولم يقدم أيا منهما المنتظر ليطلب فيلموتس المدرب الجديد رحيل الثنائي.

حصل الفريق المغربي على ما يقارب 8 ملايين دولار من بيع اللاعبين ولكنه لم يستخدمها في التدعيم المطلوب للفريق وإنما دفع 6 ملايين دولار لتسديد ديون النادي ودفع الغرامات الموقعة من فيفا.

مرحلة فيلموتس

تعاقد الرجاء مع مارك فيلموتس لتولي مهمة تدريب الفريق في 11 نوفمبر الماضي خلفا لـ لسعد الشابي.

أشرف ابن الـ52 عاما على تدريب الرجاء في 3 مباريات فقط، فاز في اثنتين وخسر واحدة، سجل 3 أهداف واستقبل هدفين.

يلعب المدرب البلجيكي على طريقة لعب 4-2-3-1.

لا يمكن الحكم بشكل تام على أسلوب لعب فيلموتس مع الرجاء في ظل إدارة 3 مباريات فقط مع توقف للدوري لمدة 24 يوما بسبب كأس العرب.

تم قيد الثلاثي حميد أحداد ومصطفى كوياتي وجمال جركاس في قائمة الفريق للمشاركة في السوبر الإفريقي. (تعرف على القائمة من هنا)

يعتمد الرجاء في أغلب الوقت على الكرات الطولية في اتجاه حميد أحداد اعتمادا على قدرته على التحرك خلف دفاع الخصم أو في المساحة بين الظهير وقلب الدفاع.

عودة كهربا لقائمة الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي 🔴🦅 pic.twitter.com/65pT9vsexa — FilGoal (@FilGoal) December 17, 2021

الحل الآخر يأتي عن طريق الأطراف ولعب الكرات العرضية بشكل كبير، وهو ما قد يلجأ له حال وجود مصطفى كوياتي.

يمتاز فريق الرجاء أيضا بالقدرة على استغلال الضربات الثابتة بشكل مميز، وسجل الفريق حتى الآن 4 أهداف في الدوري باستغلالها.

يعاب على الرجاء المغربي أولا عدم القدرة على الخروج بالكرة بشكل سليم حال الضغط من الخصم.

ويندفع ظهيري الجنب بشكل واضح إلى الأمام تاركين الكثير من المساحات يمكن للخصم أن يستغلها مع وجود مساحات بين ظهير الجنب وقلب الدفاع وعدم قدرتهم على التغطية العكسية بشكل سليم.

بشكل عام، اعتاد الرجاء في الفترة الأخيرة على لعب مباريات خروج المغلوب أو البطولة من مباراة واحدة بشكل جيد مع التكتل والاعتماد على الهجمات المرتدة.