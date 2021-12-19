قائمة الرجاء - أحداد وثلاثي المغرب في كأس العرب يواجهون الأهلي بـ السوبر الإفريقي

أعلن الرجاء المغربي قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي 2021.

ويستعد الرجاء بطل الكونفدرالية لمواجهة الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء المقبل.

وشهدت القائمة تواجد حميد أحداد لاعب الزمالك السابق وسفيان بنجديدة صاحب هدف الفوز في آخر مباراة للرجاء أمام حسنية أغادير قبل لقاء الأهلي.

كما تواجد ثلاثي الرجاء الذي شارك في كأس العرب بقطر: أنيس الزينتي - محمد نهيري - عبد الإله الحافيظي.

وجاءت قائمة المدير الفني البلجيكي مارك فيلموتس كالآتي:

حراسة المرمى: أنيس الزنيتي - عامر الحداوي - ياسين زبير.

خط الدفاع: جمال حركاس - محمد نهيري - مروان هدهودي - إلياس حداد - عبد الإله مدكور - عبد الجليل جبيرة - أسامة سوخاني - محمد سبل.

الوسط: بدر بولحدرود - فابريس نجوما – محمد المكعازي - عمر عرجون - زكريا الوردي - محسن متولي - عبد الإله الحافيظي.

الهجوم: حميد أحداد - زكريا هبتي - محمود بنحليب - مصطفى كوياتي – سفيان بنجديدة.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.