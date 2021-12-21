سكاي ألمانيا: من بينهم هالاند.. صلاح يطلب تعزيزات هجومية من ليفربول لتجديد تعاقده

يطلب محمد صلاح من إدارة ناديه ليفربول إجراء المزيد من التعزيزات الهجومية من أجل تجديد تعاقده.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الألماني فقد ناقش خبير الانتقالات على وحد وصف التقرير مارك بيهرينبيك إمكانية انتقال إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند لأحد كبار أوروبا الصيف المقبل.

وبالحديث عن موقف ليفربول فقد أشار الصحفي في تقريره إلى أن انضمام هالاند سيعزز من فرص بقاء صلاح في ليفربول وتجديد تعاقده.

وأوضح التقرير أن صلاح يطلب من ناديه إجراء المزيد من التعزيزات الهجومية للبقاء ما قد يحث إدارة النادي على الدخول بقوة في صفقة ضم هالاند.

ويملك هالاند شرطا جزائيا مع دورتموند يتم تفعيله بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل من النادي الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023 وأكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن المفاوضات بين النادي وقائد منتخب مصر تسير بشكل جيد.