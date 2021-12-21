كما انفرد في الجول – 5 حكام مصريين في قائمة كاف النهائية لكأس أمم إفريقيا 2021

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمته النهائية بأسماء الحكام التي سوف تتولى إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد 5 حكام مصريين مثلما انفرد FilGoal.com في وقت سابق.

والحكام الذين تم استدعائهم من مصر هم محمود البنا وأمين عمر كحكمي ساحة.

وسيتواجد محمود عاشور ضمن حكام تقنية الفيديو.

وسيكون الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ضمن الحكام المساعين خلال البطولة.

وقال إيدي ماييه رئيس لجنة الحكام في كاف إنه: "تم اختيار حكام المباريات بناءً على خبرتهم ومهاراتهم ومستواهم الحالي. في الأشهر الأخيرة خضعوا لعدة اختبارات كفاءة من خلال دورات تحضيرية ومباريات تنافسية حقيقية. الأفضل فقط هو الذي سيتواجد ​​في هذا الحدث الاستثنائي".

وواصل "تشتمل القائمة على حكمين من أمريكا الشمالية كجزء من برنامج تبادل المهارات بين الاتحادات".

ويتواجد في القائمة كذلك أربعة حكام سيدات ساليما موكاسانجا (رواندا) وكارين أتيمزابونج (الكاميرون) وفتيحة الجرمومي (المغرب) وبشرى الكربوبي (المغرب).

وأشار بيان كاف إلى أن جميع الحكام المختارين سيكملون استعداداتهم النهائية في الكاميرون قبل أسبوع من المباراة الافتتاحية. وستتم مراقبتهم عن كثب قبل وأثناء المنافسة من قبل فريق من المتخصصين الفنيين والمحاضرين.

وتقام كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بداية من التاسع من شهر يناير المقبل.

وجاءت قائمة الحكام المستدعاة كالتالي:

حكام الساحة

مصطفى غربال الجزائر هيلدر مارتنز دي كارفاليو أنجولا جوشوا بوندو بوتسوانا باسيفيك نداويهيبينيمانا بوروندي بليز يوفين نجوا الكاميرون حون جاك ندالا نجامبو الكونغو الديمقراطية أمين محمد أمين عمر مصر محمود البنا زكريا مصطفى مصر باملاك تسيما إثيوبيا جاساما باكاري بابا جامبيا دانيال ني لاريا غانا ماريو اسكوبار جواتيمالا بيتر واويرو كاماكو كينيا بوبو تراوري مالي داهاني بيدا موريتانيا أحمد امتياز هيرالال موريشيوس رضوان جيد المغرب ساليما موكاسانجا رواندا ماجيت نديلي السنغال عيسى سي السنغال برنارد كاميل سيشيل فيكتور ميجيل دي فريتاس جوميز جنوب أفريقيا صادق السلمي تونس جاني سيكازوي زامبيا

الحكام المساعدون

الإسم البلد عبد الحق اتشيالي الجزائر مقرن جوراري الجزائر جيرسون ايميليانو دوس سانتوس أنجولا سيدو تياما بوركينا فاسو الفيس جاي نوبوي نجينجو الكاميرون كارين أتيزامبونج فونو الكاميرون سليمان علم الدين جزر القمر ليبان عبد الرازق أحمد جيبوتي أوليفيه سافاري كابيني الكونغو الديمقراطية محمود أحمد كامل أبو الرجال مصر حسام أحمد طه إبراهيم مصر سيديبيه صديقي غينيا جيلبرت شيريوت كينيا سورو فاتسواني ليسوتو عطية عيسى أمسعيد ليبيا ليونيل هاسينجاوسوا أندرياناتياين مدغشقر لحسن أزجاو المغرب مصطفى اكيركاد المغرب فتيحة الجرمومي المغرب زكريا برينسي المغرب أرسينيو مارينجولا موزمبيق محمدو يحيى النيجر صامويل بوادوتاكام نيجيريا الحاجي مالك سامبا السنغال جبريل كامارا السنغال جيمس فريدريك ايميل سيشيل زاكيلي توسي جرانفيل سيويلا جنوب أفريقيا ابراهيم عبد الله محمد السودان عيسى يايا تشاد خليل حسني تونس ديك أوكيلو أوغندا

حكام تقنية الفيديو