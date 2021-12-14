خبر في الجول - استدعاء 5 حكام مصريين لـ أمم إفريقيا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 17:16

كتب : FilGoal

قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على استدعاء 5 حكام مصريين للتواجد خلال بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وعلم FilGoal.com أنه تم الاستقرار على استدعاء محمود البنا وأمين عمر كحكمي ساحة خلال البطولة.

وسيتواجد محمود عاشور ضمن حكام تقنية الفيديو.

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وسيكون الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ضمن الحكام المساعين خلال البطولة.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير.

ويشارك 24 منتخبا في البطولة المقامة في الكاميرون مقسمين إلى 6 مجموعات.

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