خبر في الجول - استدعاء 5 حكام مصريين لـ أمم إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على استدعاء 5 حكام مصريين للتواجد خلال بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وعلم FilGoal.com أنه تم الاستقرار على استدعاء محمود البنا وأمين عمر كحكمي ساحة خلال البطولة.

وسيتواجد محمود عاشور ضمن حكام تقنية الفيديو.

وسيكون الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ضمن الحكام المساعين خلال البطولة.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير.

ويشارك 24 منتخبا في البطولة المقامة في الكاميرون مقسمين إلى 6 مجموعات.