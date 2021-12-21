تقرير جزائري: انضمام بلايلي لـ مارسيليا مُهدد لهذا السبب

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 12:27

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي

أصبح حلم يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر بالاحتراف في أوروبا مهددا بعدما فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري.

وكان الدولي الجزائري قد فسخ تعاقده منذ أيام وأفصح عن رغبته في الاحتراف بالقارة العجوز. (طالع التفاصيل)

ونقلت شبكة "النهار" الجزائرية من "أونز مونديال" الفرنسية أن السبب وراء ذلك هو عدم امتلاكه لوكيل أعمال رسمي.

أخبار متعلقة
نادي قطر يفسر فسخ عقد بلايلي مصرحا: لم يقدم المستوى الذي ظهر به في كأس العرب بلايلي يتحدث عن وجهته المقبلة يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري كأس العرب - بلايلي: سجلت هدفي في المغرب على طريقة كابتن ماجد

وكشف التقرير الفرنسي بأن أولمبيك مارسيليا مهتم فعليا بنجم الخُضر، ولكن متخوف من الصعوبات التي سيجدها في المفاوضات.

وأوضح التقرير، بأن والد بلايلي منح ترخيص لعدد من وكلاء الأعمال للتفاوض مع فرق عدة، مما يجعل الأمور تفتقد للتنظيم حسب وجهة نظر الفرنسيين.

وكان بلايلي قد صرّح عقب التتويج بلقب كأس العرب: "وجهتي المقبلة؟ 100% في أوروبا".

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما لنادي قطر في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى صيف عام 2022.

وخاض بلايلي مع نادي قطر 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 17 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وحصد بلايلي جائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعبي كأس العرب 2021 بعد مواطنه ياسين براهيمي.

بلايلي سبق له أن ارتدى قمصان أهلي برج بوعريج ومولودية وهران واتحاد العاصمة الجزائري والترجي التونسي وأهلي جدة السعودي وقطر القطري.

يوسف بلايلي مارسيليا كأس العرب
نرشح لكم
لاعب الرجاء السابق لـ بانون قبل لقاء السوبر الإفريقي: سينهزم أمام فريقه الأم تقرير مغربي: بانون سينضم لقائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية إيتو: ثقتي كبيرة للغاية في نجاح أمم إفريقيا إيتو: يورو 2020 أقيمت أثناء جائحة كورونا.. ولا أجد سببا مقنعا لتأجيل أمم إفريقيا
أخر الأخبار
‏الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات 31 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول يعلن غياب روبرتسون 3 مباريات 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير جزائري: انضمام بلايلي لـ مارسيليا مُهدد لهذا السبب 43 دقيقة | إفريقيا
لاعب الرجاء السابق لـ بانون قبل لقاء السوبر الإفريقي: سينهزم أمام فريقه الأم 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ويليان: أردت الرحيل عن أرسنال بعد 3 أشهر فقط في النادي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: بانون سينضم لقائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية ساعة | إفريقيا
إيتو: ثقتي كبيرة للغاية في نجاح أمم إفريقيا ساعة | إفريقيا
بعد مرور 18 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان