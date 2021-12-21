تقرير جزائري: انضمام بلايلي لـ مارسيليا مُهدد لهذا السبب

أصبح حلم يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر بالاحتراف في أوروبا مهددا بعدما فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري.

يوسف بلايلي النادي :

وكان الدولي الجزائري قد فسخ تعاقده منذ أيام وأفصح عن رغبته في الاحتراف بالقارة العجوز. (طالع التفاصيل)

ونقلت شبكة "النهار" الجزائرية من "أونز مونديال" الفرنسية أن السبب وراء ذلك هو عدم امتلاكه لوكيل أعمال رسمي.

وكشف التقرير الفرنسي بأن أولمبيك مارسيليا مهتم فعليا بنجم الخُضر، ولكن متخوف من الصعوبات التي سيجدها في المفاوضات.

وأوضح التقرير، بأن والد بلايلي منح ترخيص لعدد من وكلاء الأعمال للتفاوض مع فرق عدة، مما يجعل الأمور تفتقد للتنظيم حسب وجهة نظر الفرنسيين.

وكان بلايلي قد صرّح عقب التتويج بلقب كأس العرب: "وجهتي المقبلة؟ 100% في أوروبا".

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما لنادي قطر في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى صيف عام 2022.

وخاض بلايلي مع نادي قطر 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 17 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وحصد بلايلي جائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعبي كأس العرب 2021 بعد مواطنه ياسين براهيمي.

بلايلي سبق له أن ارتدى قمصان أهلي برج بوعريج ومولودية وهران واتحاد العاصمة الجزائري والترجي التونسي وأهلي جدة السعودي وقطر القطري.