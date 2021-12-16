يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 21:07

كتب : FilGoal

بلايلي - الجزائر

فسخ الجزائري يوسف بلايلي تعاقده مع نادي قطر القطري بشكل رسمي.

يوسف بلايلي

النادي : نادي قطر

نادي قطر

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" قد أشارت في تقرير مقتضب لها اليوم الخميس فإن بلايلي يريد فسخ تعاقده مع ناديه الذي انضم له مطلع الموسم الماضي.

وأعلن النادي القطري في بيانه: "اتفقت إدارة نادي قطر مع الجزائري يوسف بلايلي بفسخ العقد بالتراضي".

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وأوضح "جاء فسخ العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم".

وأوضح اللاعب لشبكة بي إن سبورتس أن وجهته المقبلة ستكون نحو أوروبا.

ويتألق بلايلي حاليا رفقة منتخب الجزائر في كأس العرب وقادهم لتخطي عقبة قطر في نصف النهائي ليتأهل إلى النهائي لملاقاة تونس يوم السبت المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما لنادي قطر في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى صيف عام 2022.

وخاض بلايلي مع نادي قطر 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 17 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

يوسف بلايلي قطر
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