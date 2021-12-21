لاعب الرجاء السابق لـ بانون قبل لقاء السوبر الإفريقي: سينهزم أمام فريقه الأم

وجه الإيفواري هيلاري كوكو لاعب الرجاء السابق رسالة خاصة لـ بدر بانون مدافع الأهلي قبل لقاء السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال كوكو لموقع "البطولة" المغربي: "أتمنى لبدر بانون تقديم مباراة كبيرة".

وأضاف مازحا "إنه لاعب دائما ما أقدره وأعزه كثيرا، أنا سعيد بالتقدم الذي يبصم عليه في مشواره الكروي، لكنه سينهزم رغم ذلك أمام فريقه الأم".

وتطرق كوكو للحديث عن المباراة قائلا: "المباراة لن تكون سهلة، خاصة وأن الأهلي سيضع الرجاء في موقف سيحاول من خلاله إثبات قوته في المواعيد الكبرى. المواجهة ستلعب في لقاء واحد لكنني على ثقة تامة بتتويج النسور".

وعن فقدان الرجاء للعديد من أعمدته الأساسية، أكمل "رحيل مجموعة من اللاعبين عن الرجاء لن يشكل سوى شحنة معنوية لمن سيخلفونهم، مباراة الأربعاء ستكون شاهد إثبات لمهاراتهم، وأتمنى أن يكونوا في الموعد".

وواصل "بالنسبة لتغيير المدير الفني للنادي برحيل التونسي لسعد الشابي وحضور البلجيكي مارك فيلموتس، فأنه لن يؤثر كثيرا، الأخير يملك في جعبته خبرة كبيرة من قيادته لفرق ومنتخبات كبيرة، أنا على يقين أنه سيجد المعادلة الناجحة للسير باللقاء نحو بر الأمان".

وأردف "الرجاء الرياضي مرعب في كل البلدان لأنه كان حاضرا في كل المسابقات الكبرى، كما أننا نتذكر جميعا تتويجه بلقب السوبر الأفريقي الأخير أمام الترجي، وهو ما يعني أن النسور دائما ما أرعبوا كبار أفريقيا".

وأتم "كلمة سر المباراة ستتجلى في تكتيك المدرب وطريقة قراءته للعب، بالإضافة لخطاب الثقة الذي وجب عليه نقله للاعبين الذين لي فيهم كامل الثقة، كما أن الجماهير المغربية والرجاوية بشكل خاص هي صاحبة البصمة الأروع ومعهم يمكن تحقيق المستحيل".

بانون لعب للرجاء بين 2013 و2020 وحقق 6 ألقاب، وانتقل للأهلي في صيف 2020 وحصد 3 ألقاب.

بانون ارتدى قميص الأهلي في 48 مباراة سجل 4 وصنع هدفا في جميع المسابقات.