تقرير مغربي: بانون سينضم لقائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - كأس العرب - بدر بانون

يعقد البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ منتخب المغرب مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل للإعلان عن قائمة أسود الأطلس التي ستخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2022.

وبحسب موقع "Le 360 Sport" فأن القائمة ستشهد كل من بدر بانون مدافع الأهلي وسفيان رحيمي جناح الإماراتي ومحمد الشيبي ظهير الجيش الملكي.

وأوضح التقرير أن استدعاء الثلاثي السابق ذكره يأتي "عقب تألقهم رفقة المنتخب الرديف في كأس العرب".

أخبار متعلقة
مران الأهلي - راحة للاعبين الدولييين.. وانتظام بانون في التدريبات مران الأهلي - تأهيل أحمد عبد القادر.. وراحة لـ بانون بدر بانون ينضم لبعثة الأهلي في الدوحة خبر في الجول - الأهلي يوافق على بقاء بانون في الدوحة

بانون مدافع الأهلي شارك في 15 مباراة بقميص منتخب المغرب.

وارتدى شارة قيادة أسود الأطلس في كأس العرب وأنهى البطولة في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف.

وشارك بانون (28 عاما) الموسم الجاري مع الأهلي في 8 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ويعد أشرف بنشرقي من الأسماء المعتاد انضمامها لكتيبة خليلوزيتش في الآونة الأخيرة إذ يعتمد على لاعب الزمالك كبديل.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة غانا وجُزر القُمر والجابون.

بدر بانون الأهلي منتخب المغرب كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
تقرير جزائري: انضمام بلايلي لـ مارسيليا مُهدد لهذا السبب لاعب الرجاء السابق لـ بانون قبل لقاء السوبر الإفريقي: سينهزم أمام فريقه الأم إيتو: ثقتي كبيرة للغاية في نجاح أمم إفريقيا إيتو: يورو 2020 أقيمت أثناء جائحة كورونا.. ولا أجد سببا مقنعا لتأجيل أمم إفريقيا
أخر الأخبار
‏الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات 4 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول يعلن غياب روبرتسون 3 مباريات 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير جزائري: انضمام بلايلي لـ مارسيليا مُهدد لهذا السبب 17 دقيقة | إفريقيا
لاعب الرجاء السابق لـ بانون قبل لقاء السوبر الإفريقي: سينهزم أمام فريقه الأم 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ويليان: أردت الرحيل عن أرسنال بعد 3 أشهر فقط في النادي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: بانون سينضم لقائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية 50 دقيقة | إفريقيا
إيتو: ثقتي كبيرة للغاية في نجاح أمم إفريقيا 55 دقيقة | إفريقيا
بعد مرور 18 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان