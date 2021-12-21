تقرير مغربي: بانون سينضم لقائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية

يعقد البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ منتخب المغرب مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل للإعلان عن قائمة أسود الأطلس التي ستخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2022.

وبحسب موقع "Le 360 Sport" فأن القائمة ستشهد كل من بدر بانون مدافع الأهلي وسفيان رحيمي جناح الإماراتي ومحمد الشيبي ظهير الجيش الملكي.

وأوضح التقرير أن استدعاء الثلاثي السابق ذكره يأتي "عقب تألقهم رفقة المنتخب الرديف في كأس العرب".

بانون مدافع الأهلي شارك في 15 مباراة بقميص منتخب المغرب.

وارتدى شارة قيادة أسود الأطلس في كأس العرب وأنهى البطولة في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف.

وشارك بانون (28 عاما) الموسم الجاري مع الأهلي في 8 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ويعد أشرف بنشرقي من الأسماء المعتاد انضمامها لكتيبة خليلوزيتش في الآونة الأخيرة إذ يعتمد على لاعب الزمالك كبديل.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة غانا وجُزر القُمر والجابون.