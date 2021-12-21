وزارة الرياضة الكاميرونية: فخورون بما قاله رئيس كاف.. وكنا نتمنى إقامة البطولة في فبراير

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 00:24

كتب : FilGoal

ملعب أوليمبي - الكاميرون

قال إيزيكال بواثي مدير الإعلام والتواصل بوزارة الرياضة الكاميرونية والمتحدث الرسمي باسمها إن بلاده فخورة بتأكيد رئيس الاتحاد الإفريقي إقامة كأس أمم إفريقيا 2021 في موعدها.

وتحدث عبر قناة "الحياة" قائلا: "فخورون بما قاله رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي وسعداء بتأكيده أن الكاميرون جاهزة لاستضافة كأس أمم إفريقيا في التاسع من يناير".

وأكمل "هذا كان تصريحا رسميا وهو الشخص المسؤول والمعني بالإعلان عن إقامة البطولة في موعدها".

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وعن الضغوط الموضوعة على الكاميرون وكاف لتأجيل البطولة إلى الصيف قال: "في إفريقيا لدينا مشكلات متعلقة بالطقس في شهر يونيو أو يوليو لا نستطيع إقامة البطولة فيهما وهذا مختلف عن أوروبا".

وشدد "بالتالي الوقت الأفضل لإقامة البطولة هو شهر يناير وفبراير ولهذا كانت تقام البطولة دائما في ذلك الموعد".

وعن استعدادات الكاميرون قال: "لا شيء منتهي بنسبة 100% لكننا بالتأكيد نحن جاهزون وبذلنا أقصى درجات الاستعداد".

وواصل "كان من المفترض أن تقام البطولة في شهر فبراير لكننا في أتم الجاهزية لإقامة البطولة في موعدها في يناير".

وأعلن موتسيبي يوم الإثنين إقامة البطولة في موعدها في التاسع من شهر يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

الكاميرون كأس أمم إفريقيا
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