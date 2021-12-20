قبل السوبر الإفريقي.. الأهلي يقيد 6 لاعبين جدد في قائمته الإفريقية

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن قيد النادي لـ 6 لاعبين جدد في قائمته الإفريقية.

وتأتي الإضافات الست قبل مواجهة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.

وأضاف الأهلي كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني، بجانب حسام حسن وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وعمار حمدي.

وسمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للأهلي والرجاء بقيد صفقاتهم الجديدة، قبل المباراة، بشكل استثنائي.

وفي نفس الإطار، قال سيد عبد الحفيظ إن الفريق جاهز ومكتمل الصفوف قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي.

وأوضح "الأهلي يستعد بقوة للمباراة بعد انتظام اللاعبين الدوليين، وتعافي الجميع من الإصابات خاصة أحمد عبد القادر وأيمن أشرف. المباراة ستكون قوية أمام فريق محترم ولديه تاريخ مميز وحصل على لقب الكونفدرالية، وهو ما يجعل الجهاز الفني يهتم بكل التفاصيل لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن "الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي بداية الموسم تم قيدها إلى جانب العائدين من الإعارة، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات عديدة ويمثل إضافة قوية للفريق".

وأكد عبد الحفيظ أن "محمود الخطيب رئيس النادي، رئيس البعثة، وجه رسالة مهمة للاعبين أكد خلالها ضرورة الالتزام والتركيز من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير، وأن لاعبي الأهلي دائمًا على قدر المسؤولية، ولديهم ما يكفي من الإصرار على حصد اللقب. الفريق يسعى للفوز بكل البطولات، ويهمه تحقيق الأرقام القياسية، وكذلك السعي نحو استعادة لقب النادي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في العالم، ولكن في الوقت ذاته يتم التعامل مع كل مرحلة بشكل مستقل".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي تواجدت في المطار لاستقبال البعثة في الدوحة، مؤكدًا أن الفريق سوف يبذل كل ما يمكن للفوز باللقب وإسعادهم.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة، ضد الرجاء بطل الكونفدرالية الإفريقية.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية بعد الفوز على مواطن الرجاء، نهضة بركان.